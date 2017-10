Policjanci, strażnicy miejscy i sokiści w akcji „Semafor”

Policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Miejskiej w Przemyślu wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej i Straży Ochrony Kolei zorganizowali akcję pod nazwą „Semafor”.

Akcja miała na celu ograniczenie przestępczości dokonywanej na obszarach kolejowych i w pociągach, a w szczególności kradzieży torów kolejowych. Wspólne działania rozpoczęły się w środę (18 października br.) nad ranem i trwały dwa dni. – Przez ten czas przemyscy policjanci wraz z funkcjonariuszami SOK i straży miejskiej odwiedzali większość skupów złomu na terenie powiatu. Sprawdzali czy do miejsc tych nie trafiają metalowe elementy pochodzące z linii kolejowych, przewody sterownicze, zabezpieczenia lub kable telekomunikacyjne. Sprawdzali legalność oraz źródła pochodzenia złomu znajdującego się w punktach sprzedaży – poinformowała oficer prasowy KMP w Przemyślu sierżant sztabowy Marta Fac.

Ważnym elementem działań były również kontrole drogowe i weryfikacja przewożonego ładunków. Sprawcy kradzieży z chęci zysku zabierają wszystko to, co może być sprzedane później na skupie złomu. Uzyskują za to drobne kwoty, a powodując straty, sięgające setek tysięcy złotych. Sprawcy kradzieży złomu muszą liczyć się z wysokimi karami. Za kradzież elementów infrastruktury kolejowej, ciepłowniczej czy telekomunikacyjnej grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.