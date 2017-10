„Przedszkolaki gotowe na start” w Jarosławiu

W Przedszkolu nr 14 funkcjonującym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zakończono realizowany od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. projekt „Przedszkolaki gotowe na start”. Teraz przyszedł czas na podsumowania.

Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 („Jakość edukacji i kompetencji w regionie; Rozwój edukacji przedszkolnej”), w ramach którego uzyskano unijne i krajowe dofinansowanie w wysokości 177 tys. 739 zł, natomiast 19 tys. 748 zł stanowił wkład własny powiatu jarosławskiego. Otrzymaną łącznie kwotę dofinansowania w wysokości 197 tys. 488 zł przeznaczono na realizację zadań projektowych, w ramach których: utworzono gabinet rehabilitacji ruchowej, modernizując pomieszczenie i wyposażając je w specjalistyczny sprzęt do fizjoterapii, doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne gabinet do prowadzenia terapii metodą stymulacji polisensorycznej, doposażono w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz dokonano modernizacji pomieszczenia sali do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.

Dla uczniów przedszkola zorganizowano m.in. zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej na basenie, hipoterapii, fizjoterapii, ruchowo-muzyczno-artystycznych. Przedszkolaki miały przyjemność uczestniczyć w 3-dniowy wyjeździe na Zielone Przedszkole do hotelu „Bania” w Białce Tatrzańskiej.

– Dla uczniów naszego przedszkola czas realizacji projektu był czasem wytężonej pracy i podejmowania nowych wyzwań, a przede wszystkim nabywania nowych wiadomości i umiejętności – powiedział Wojciech Głąb, dyrektor ośrodka. – W opinii zarówno specjalistów prowadzących zajęcia z przedszkolakami oraz ich rodziców u dzieci – uczestników projektu, nastąpiła poprawa funkcjonowania w sferze ruchowej, poznawczej i społeczno-emocjonalnej, co znacząco wpłynie na zwiększenie ich szans edukacyjnych i pozwoli na lepsze funkcjonowanie w środowisku szkolnym – dodał dyrektor.