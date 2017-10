Atak nożownika w galerii handlowej. Nie żyje kobieta

Mężczyzna działał irracjonalnie, atakował ludzi od tyłu, raniąc ich w plecy. Jedna osoba zginęła, a siedem jest rannych.

– Około godz. 15 dyżurny policji w Stalowej Woli został powiadomiony o mężczyźnie, który zranił nożem kilka osób w galerii handlowej przy ul. Chopina. Policjanci ustalili wstępnie, że mężczyzna atakował ludzi od tyłu raniąc ich w plecy – mówi Anna Klee z zespołu prasowego KWP w Rzeszowie.

Rannych zostało 8 osób. Jedna z zaatakowanych kobiet zmarła.

Młody mężczyzna został ujęty przez klientów galerii. Policjanci ustalili, że jest to 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Nie był wcześniej notowany. – Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Badanie alkomatem wykazało, że jest trzeźwy. Pobrano od niego krew do badań na obecność innych substancji. Na chwilę obecną nie są znane motywy działania mężczyzny. Pokrzywdzeni zostali objęci opieką psychologiczną – podaje A. Klee.