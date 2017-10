„Łowcy niewygód” mieli swoje święto

Dotarli z najodleglejszych zakątków Polski. Bo wiedzą, że Chutor Gorajec to jedno z najciekawszych miejsc do realizacji ich pasji. Ponad 80 zakochanych w motocyklach typu enduro osób uczestniczyło w XVIII Zlocie ADV.

Jednym z głównych organizatorów zlotu był Chutor Gorajec, bardzo znane gospodarstwo agroturystyczne. ADV to nic innego jak przygoda (skrót pochodzi od angielskiego słowa adventure, czyli przygoda). Na taką właśnie wspaniałą przygodę liczyli wszyscy ci, którzy wybrali się do Gorajca. Nie zawiedli się. Przybyło ok. 80 motocyklistów z całej Polski, aby na ziemi lubaczowskiej oficjalnie zakończyć tegoroczny sezon (...)