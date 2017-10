Zagłosuj i pomóż szkołom z Przemyśla i Przeworska wygrać 1000 książek

Dwie placówki oświatowe z naszego regionu mają szansę zdobyć 1000 książek do swojej szkolnej biblioteki. Każdy z nas może pomóc, oddając swój głos na wybraną inicjatywę.

Swoją cegiełkę do rozwoju czytelnictwa wśród dzieci dokłada EMPIK za sprawą konkursu „Tysiąc powodów, by czytać”. Każdego roku 10 placówek otrzymuje niebagatelną liczbę tysiąca książek do swojej bibliotecznej kolekcji. Szkoły wysyłały zdjęcie zaaranżowanej scenki z udziałem uczniów, które ma przedstawiać okładkę dowolnie wybranej książki. Teraz wszystko w rękach internautów.



Liczy się 1 głos każdego dnia, a głosować można do 22 października. W akcji biorą udział 2 placówki z naszego regionu: Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu.



– Postawiliśmy na Sanatorium Doroty Gellner, bo to pełne inteligentnego humoru i ciepła opowiastki integrujące pokolenia. Śmieją się z nich córka, matka i babcia. Komedię w świetnym wydaniu dopełnili, namalowani artystyczną kreską, kolorowi bohaterzy. Okładka z wieloma barwnymi postaciami stała się inspiracją do zabawy 14 młodych uczniów. Przy współpracy rodziców i nauczycieli przygotowania pełną parą zaczęły się od zaprojektowania strojów oraz poszukiwań rekina i miejsca, które służyłoby za tło okładki. Finiszem był korowód sanatoryjnych postaci do Pałacu Lubomirskich i aranżacja zdjęcia – argumentuje swój wybór przeworska SP 1.

Przemyska „jedynka” na tapetę wzięła kultowego lekarza od zwierzaków. – Klasa II A zapoznała się z lekturą Lofting Doktor Dolittle i jego zwierzęta. Książka bardzo podobała się dzieciom. Z tego powodu wybrały ją jako ulubioną i przygotowały potrzebne stroje, materiały i elementy, aby zaaranżować scenkę z powieści. W czasie zabawy weszły w rolę doktora i zwierzątek. Bibliotekarz wykonał wiele zdjęć, a następnie wspólnie z dziećmi wybrał najlepsze ujęcie. Wszyscy dobrze się bawili, a wrażenia na długo zostaną w pamięci – uzasadniają.

Przeworska placówka ma już spore poparcie, uzyskała 3300 punktów. Przemyska dopiero 245, ale nic straconego. Jeszcze 2 dni!