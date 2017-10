Do Straży Granicznej dostają się tylko najlepsi

– Łatwiej chyba dostać się na studia medyczne niż do Straży Granicznej – mówią ci, którym marzy się zielony mundur i służba na granicy.

Jest w tym sporo racji, co potwierdzają statystyki. Tylko w tym roku w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej o przyjęcie do służby ubiegało się ponad tysiąc osób. Do października przyjętych zostało trzydzieści, a do końca roku planowane jest przyjęcie jeszcze dwudziestu pięciu.





Gęste sito

Środa, 11 października. W dziale kadr BiOSG trwają rozmowy kwalifikacyjne. Na korytarzu czeka kilku kandydatów. Atmosfera przypomina trochę egzaminy na studiach. Za drzwiami, w sali konferencyjnej (...)