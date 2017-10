Rozpoczyna się zgłaszanie kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów

Od jutra, 20 października, rusza nabór kandydatów do Jarosławskiej Rady Seniorów. Do 3 listopada mogą ich zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych oraz co najmniej 5 mieszkańców spośród osób uprawnionych do wyboru Rady Seniorów. Wybory odbędą się 4 grudnia.

Rada Seniorów Będzie gronem reprezentującym mieszkańców w wieku powyżej 60 lat. Ma aktywizować środowisko jarosławskich seniorów. Jej zadaniem będzie konsultowanie, doradzanie, opiniowanie i analizowanie projektów przygotowanych przez Radę Miasta i Burmistrza oraz zwracanie uwagi na problemy mieszkańców po 60 roku życia i inicjowanie działań. Członkowie Rady Seniorów będą powołani na 4 letnią kadencję.