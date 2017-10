Jak skutecznie prowadzić biznes? Bezpłatne szkolenie w Przemyślu

Podkarpacie to dobry region dla małych i średnich firm. Ponad 90 proc. z nich to przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Handel, naprawa pojazdów, usługi kosmetyczne oraz budownictwo są głównymi branżami, w których można odnieść sukces. Jednak, aby tego dokonać należy sprostać rosnącej konkurencji i być na bieżąco we wciąż zmieniającym się świecie biznesu.

Firmy na terenach południowo-wschodniej Polski przez lata borykały się z problemem braku właściwej infrastruktury drogowej, co niejako przyczyniało się do komunikacyjnej izolacji. Aby utrzymać się na rynku musiały zaistnieć w internecie i zainwestować w metody komunikacji elektronicznej, by stać się bardziej dostępnymi i widocznymi na rynku. Zmuszone były wdrożyć technologie informacyjno-komunikacyjne oraz inwestować w rozwój kompetencji kadry w tym zakresie, co przyniosło wymierne efekty. Przyczyniło się to do zwiększenia konkurencyjności firm z sektora MŚP. Wielką szansą rozwoju stało się uruchomienie odcinka autostrady A4, która otworzyła nasz region na całą Polskę.



Małe i średnie firmy w Przemyślu wciąż borykają się z problemem dostępności wykwalifikowanych pracowników, którzy stanowią cenny kapitał. Ogromną szansą na podnoszenie ich kompetencji i rozmaite inwestycje jest możliwość pozyskania środków unijnych – z której coraz częściej firmy korzystają. Przedsiębiorcy musieli nauczyć się także współpracy, dzięki czemu mogą skuteczniej promować się na rynku.



Mali i średni przedsiębiorcy Przemyski rynek budują głownie mali i średni przedsiębiorcy. Przejście „na swoje” i prowadzenie biznesu wymaga nie tylko odwagi, ale przede wszystkim gruntownej znajomości rynku i mechanizmów nim rządzących. Gospodarka się rozwija, a trendy stale zmieniają, warto za nimi nadążać, by skutecznie prowadzić własny interes.

– W kwietniu tego roku otworzyłam w Przemyślu centrum rehabilitacji. Od zawsze marzyłam, by fizjoterapię – swoją pasję – przekuć w pracę na własne konto. Przez lata zdobywałam doświadczenie, podpatrując, jak funkcjonują tego typu placówki i jak udoskonalić ich działania. Postanowiłam zaryzykować. Dzięki dotacji unijnej udało mi się wejść na rynek. Najpierw działaliśmy komercyjnie, a od października świadczymy usługi refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wciąż sama przyjmuję wielu pacjentów, ale dzięki starannie dobranej kadrze nasze możliwości znacznie się poszerzyły. Priorytetem jest dla mnie inwestowanie w rozwój pracowników i budowanie pozytywnego wizerunku placówki przyjaznej pacjentom. Dylematów nie brakuje, ponieważ musimy znaleźć swoje miejsce na rynku. Szkolenia dla młodych przedsiębiorców podpowiadają mi, jak skutecznie planować działania z korzyścią dla firmy i pacjentów – mówi Marta Szlanda-Mikuła, koordynatorka i fizjoterapeutka Centrum Rehabilitacji w Przemyślu. fot. Marcin Łabuda