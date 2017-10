Przemyska przeprawa już w tę niedzielę [PROGRAM]

Impreza odbędzie się w niedzielę, 22 bm. Start w okolicach Villi Bolestraszyce. Rajd będzie podzielony na dwie klasy Adventure / Extreme. Organizatorem jest Auto Sport Klub Przemyśl.

Każda z klas będzie miała do pokonania dwie trasy o długości od 800 do 1800 m w miejscowościach Wyszatyce / Walawa oraz Maćkowice, przejazdy bedą na czas. Prolog liczony znajduje się obok boiska KS CZARNI Bolestraszyce ok. 150 m od bazy rajdu. Kolejność startu do prologu wg zapisów.Informacje dotyczące zgłoszeń i regulamin imprezy znajdziecie