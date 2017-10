Czy w Radymnie i okolicach grasuje podpalacz?

Tartak w Michałówce, cegielnia w Radymnie, domek letniskowy na ZEK-u, budynek gospodarczy w Ostrowie. W ciągu kilku tygodni w tych miejscach doszło do pożarów, których przyczyn wciąż nie ustalono. W Radymnie i okolicznych miejscowościach krąży informacja, że może być to sprawka jakiegoś seryjnego podpalacza. Jednak zarówno jarosławska policja, jak i straż pożarna twierdzą, że to zwykła plotka i nie ma powodów do niepokoju.

fot. Ernest Kocan

Pożar słomy na terenie cegielni w Radymnie, zdaniem zarówno policji, jak i straży pożarnej, w żadnym wypadku nie był dziełem piromana.