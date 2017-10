24-latek zaatakowany noÅ¼em na Kazimierzowskiej w PrzemyÅ›lu

Sprawca został zatrzymany.

W sobotę przed godz. 23 na ul. Kazimierza Wielkiego w Przemyślu. - Jak ustalili funkcjonariusze przemyskiej komendy, 24-letni mieszkaniec Przemyśla, w towarzystwie znajomych, udał się na zakupy do jednego ze sklepów przy wskazanej ulicy. W sklepie został zaczepiony przez nieznanego mężczyznę, który zażądał by zapłacił za jego zakupy. 24-latek powiedział nieznajomemu by dał mu spokój – relacjonuje sierż. szt. Marta Fac, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Gdy młodszy z mężczyzn wyszedł ze sklepu, 41-letni mieszkaniec Przemyśla ugodził go nożem. 24-latek chcąc odeprzeć atak, uderzył sprawcę.

Na miejsce zostało wezwane pogotowie. Policjanci zatrzymali też sprawcę zdarzenia. Zarówno pokrzywdzony, jak i sprawca zostali przewiezieni do szpitala. Podejrzany do wczoraj przebywał w szpitalu pod nadzorem policjantów.

- Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Wykonano oględziny miejsca zdarzenia, dokumentacje fotograficzną, zabezpieczono ślady i nagrania monitoringu, przesłuchano świadków – informuje M. Fac.

- Wczoraj 41-latek usłyszał zarzuty usiłowania wymuszenia na pokrzywdzonym zapłacenia za towar w sklepie oraz uszkodzenia ciała. Prokurator zastosował wobec sprawcy tych czynów środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru raz w tygodniu, zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego oraz zakaz opuszczania kraju - dodaje.