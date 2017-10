CaÅ‚Ä… noc szukali grzybiarza

Całą noc trwały poszukiwania 79-letniego mężczyzny. Wycieńczony został odnaleziony dziś rano.

Wczoraj po godz. 19 mężczyzna zgłosił na policję zaginięcie swojego 79-letniego ojca. Z jego relacji wynikało, że razem z ojcem zbierał grzyby w kompleksie leśnym w pobliżu miejscowości Ruda Różaniecka.

- Do kompleksów leśnych należących do Nadleśnictwa Narol, w poszukiwaniu zaginionego mężczyzny, skierowani zostali policjanci, strażacy, strażnicy graniczni wraz z psem tropiącym i kamerą termowizyjną. Przez kilka godzin kilkadziesiąt osób przeczesywało lasy i drogi leśne w rejonie Rudy Różanieckiej oraz pobliskich miejscowości. Z uwagi na wiek mężczyzny oraz porę nocną, dyżurny lubaczowskiej jednostki o pomoc w poszukiwaniach zwrócił się do ratowników STORAT-u w Sanoku – informuje mł. asp. Monika Tomczyszyn-Pachołek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie.

Dziś rano mieszkanka gminy Narol zauważyła starszego mężczyznę błąkającego się w pobliżu lasu. Ponieważ kontakt z nim był utrudniony, natychmiast powiadomiła policję. Jak się okazało, był to poszukiwany 79-latek. Z uwagi na stan zdrowia mężczyzny, policjanci na miejsce wezwali załogę karetki pogotowia.