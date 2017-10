Idzie zima. Co z boiskami do siatkówki plażowej?

Kosztujące fortunę (jedno ok. 30 tys. zł) dwa boiska do siatkówki plażowej, wybudowane na jedną imprezę na nadsańskim nabrzeżu w Przemyślu, czekają na zabezpieczenie przed nadchodzącą zimą.

Łączny koszt budowy wyniósł ostatecznie ok. 60 tys. zł. 18 i 19 sierpnia br. odbyły się na boiskach Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w siatkówce plażowej. Potem nie rozegrano tam ani jednych zawodów, a do zliczenia osób grających wystarczyłyby palce obu dłoni. Pytanie, czy nie lepiej było wydać tych pieniędzy na budowę placów zabaw czy boisk (na wzór orlików) do piłki nożnej czy koszykówki, pozostały bez odpowiedzi (...)