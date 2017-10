Tereny przy ulicy Lwowskiej mogą się zmienić nie do poznania

Gotowy jest już miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Lwowska II” w Przeworsku. Jeśli jego założenia udałoby się wdrożyć w życie, tereny leżące po lewej stronie, wyjeżdżając z Przeworska w kierunku Jarosławia, zmienią się nie do poznania.

Powstanie MPZP „Lwowska II” związane było z licznymi protestami, dotyczącymi ograniczeń i uciążliwości, które mogą powstać w związku z planowanym połączeniem ulicy Lwowskiej i Misiągiewicza. Burmistrz Przeworska Leszek Kisiel wystąpił więc do radnych o zmianę obszaru opracowania planu z wyłączeniem terenu przy budynku parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku oraz tego, który przylega do ul. Misiągiewicza. – Zebraliśmy wnioski mieszkańców, uzyskaliśmy wymagane przepisami prawa uzgodnienia i opinie. Projekt planu został wyłożony do wglądu publicznego. Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami poświęcone rozmowom nad finalnymi rozwiązaniami – tłumaczy burmistrz L. Kisiel (...)