Mieszkańcy pożegnali krzyż

Po siedmiu miesiącach wielkopiątkowy krzyż św. Jana Pawła II zakończył nawiedzanie parafii diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ostatnią była konkatedra w Lubaczowie.

Peregrynacja rozpoczęła się 25 marca w katedrze w Zamościu. Od tego dnia krzyż codziennie był w innej parafii. Wszędzie tam był też jeden z biskupów. Na koniec zostały miejscowości powiatu lubaczowskiego. 11 października krzyż przyjechał do parafii pw. św. Karola Boromeusza w Lubaczowie, a dzień później do konkatedry pw. św. Stanisława Biskupa. 13 października o 15.00 rozpoczęła się msza św. kończąca to wydarzenie. Przewodniczył jej bp Marian Rojek.

– Jesteśmy zaskoczeni (...)