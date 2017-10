Kierowca forda strzelał do kierowcy volkswagena

Podczas próby wyprzedzania, gdy kierowca forda zrównał się z volkswagenem, oddał strzał. Pocisk uszkodził tylną szybę w vw.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 15 w Sędziszowie Małopolskim. Kierowca volkswagena poinformował telefonicznie policjantów, że kierujący fordem, który nie stosując się do przepisów ruchu drogowego chciał go wyprzedzić, strzelił do jego auta z przedmiotu przypominającego broń. Jak relacjonował, w chwili, gdy kierowca forda zrównał się z jego pojazdem oddał strzał, a pocisk uszkodził tylną szybę w jego samochodzie.

- Szybkie działanie funkcjonariuszy pozwoliło na ustalenie i zatrzymanie podejrzanego o mężczyzny podejrzanego o ten czyn. Funkcjonariusze znaleźli w jego pojeździe karabin pneumatyczny. Trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia – informuje serwis prasowy podkarpackiej policji.