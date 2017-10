Współwłaściciel dworku w Duńkowicach ma żal do policji

– Bardzo dziwią mnie słowa pani konserwator, ale największe pretensje mam do policji. Zgłaszałem podpalenie komórki koło dworku, to nikt się nawet nie pofatygował, aby to sprawdzić, wszcząć jakieś postępowanie. Potem spłonął cały zabytek – powiedział nam jeden ze współwłaścicieli wpisanego do rejestru zabytków drewnianego dworku w Duńkowicach, w gminie Radymno.

fot. Henryk Madejowski

Drewniany dworek po pożarze nie nadaje się do konserwacji. Zdaniem jednego ze współwłaścicieli, raczej do rekonstrukcji, ale wówczas obiekt nie byłby już zabytkiem.