Utrudnienia w ruchu pojazdów w Jarosławiu

W tym czasie ruch będzie wstrzymany w związku z przemarszem kolumny pieszych.

14 października w Jarosławiu odbęda się uroczystości obchodów 70-lecia Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej.

Utrudnienia potrwają od godz. 11 do 11.45.

Ok. g. 11.10 planowane jest przejście uczestników spotkania z placu przed Klasztorem Franciszkanów – oo. Reformatów przy ul. Jana Pawła II 16 i następnie ulicami: Jana Pawła II, Grunwaldzką, Sikorskiego, aż do Hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.



Odcinki tych ulic będą zamykane na czas przejścia marszu, potem sukcesywnie przywracany. Policjanci apelują o stosowanie się do poleceń.