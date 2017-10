Zamordował żonę i popełnił samobójstwo? Koło Przeworska znaleziono zwłoki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ciało kobiety przed dwoma dniami odnaleźli policjanci na terenie powiatu przeworskiego. Było ukryte w zaroślach. Mężczyzna dzień wcześniej popełnił samobójstwo.

fot. KWP Rzeszów



Jak podaje KWP Rzeszów, we wtorek rano, w okolicach Przeworska znaleziono zwłoki mężczyzny w budynku stodoły. Choć wszystko wskazywało na to, że 55-letni mieszkaniec Kędzierzyna-Koźla popełnił samobójstwo, policjanci drobiazgowo wyjaśniali sprawę jego śmierci. W volkswagenie, którym przyjechał do znajomej, ujawniono ślady krwi. Następnego dnia mieszkaniec powiatu przeworskiego nieopodal łącznika autostrady A4 w Gorliczynie znalazł damską torebką z rzeczami należącymi do mieszkanki województwa opolskiego. Funkcjonariusze przeszukali ten teren. W przydrożnym rowie odkryto worek ze śladami krwi. Nieco dalej znajdowały się przykryte trawą i gałęziami zwłoki kobiety. Przez wiele godzin policjanci i prokurator zabezpieczali ślady i dowody przestępstwa.



Dziś rano, 13 bm., potwierdzono, że to 54-letnia mieszkanka Kędzierzyna-Koźla, poszukiwana od kilku dni przez policję. Dziś odbędzie się sekcja zwłok, która wyjaśni przyczyny śmierci kobiety. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

Your browser does not support HTML5 video.

fot. KWP Rzeszów