Ania wśród najlepszych maturzystów w Polsce! Chce zostać lekarzem

Absolwentka jarosławskiego „Kopernika” Ania Matrejek pokazała, że nie trzeba wyjeżdżać z Jarosławia do większego ośrodka, by sięgnąć po marzenia. Jako jedyna z województwa podkarpackiego znalazła się w ścisłym gronie 25 maturzystów z Polski, którzy osiągnęli najwyższy wynik na egzaminie dojrzałości. Taki sukces pozwoliłby jej na kształcenie w wybranej uczelni na świecie. Ona postawiła na Kraków i Uniwersytet Jagielloński.

– Ania to osoba wszechstronnie uzdolniona, mająca rozliczne pasje. Do jej zainteresowań należą również te dość nietypowe, jak: tenis ziemny, choroby rzadkie, sztuka, w szczególności secesja i impresjonizm, a także wulkany i zjawiska sejsmiczne. Studiując medycynę, ma szansę dołączyć do (...)