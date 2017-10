Poznaj aktualne oferty pracy

17 października odbędzie się kolejna edycja Przemyskich Targów Pracy.

Jest to przedsięwzięcie skierowane do młodzieży i osób bezrobotnych poszukujących zatrudnienia. Targi stanowią swoistą platformę bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami pracodawców oferujących zatrudnienie w kraju i zagranicą.



Wydarzenie organizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Przemyślu, przy współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Przemyślu, odbędzie się w godzinach od 10 do 13 w siedzibie PCEN przy ul. Kraszewskiego 7a.