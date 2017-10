Lubaczowianin o fotografii niezwykłej

W najbliższą sobotę, 14 października, gościem porannej audycji Radia Rzeszów będzie współpracujący z redakcją ŻP lubaczowski fotografik Marcin Materniak.

– Kiedy poznałem technikę gumy chromianowej, wiedziałem, że to dziedzina, którą chciałbym zająć się na dłużej. Technika ta nie jest łatwa i wymaga pewnego opanowania, a nawet skłonności do hazardu. Istnieją dwie szkoły tworzenia gum chromianowych, warszawska i paryska. Pierwsza dopuszcza nakładanie kilku warstw, aż do uzyskania interesującego nas efektu, druga ogranicza się tylko do jednego naświetlenia i wypłukania zdjęcia. Hazard pojawia się w miejscu, kiedy trzeba zdecydować, czy nałożyć kolejną warstwę – tak autor zdjęć mówi o swojej fascynacji techniką fotografii, którą będziemy mogli bliżej poznać, słuchając audycji Radia Rzeszów „Wolna sobota” (g. 9.00).