Marycha w plecaku. 34-latkowi grozi do 10 lat więzienia

W ubiegłym tygodniu policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na terenie gminy Radymno zauważyli dwóch mężczyzn z plecakami. Po wylegitymowaniu ich okazało się, że obaj w plecakach mają świeżo ścięte krzaki konopi indyjskich i sekatory.

Mężczyźni przyznali, że od dwóch miesięcy prowadzili nielegalną uprawę zakazanych roślin. W czasie przeszukania w zabudowaniach gospodarczych należących do 34-latka policjanci znaleźli ponad 420 gramów suszu konopi indyjskich.



Obaj sprawcy usłyszeli prokuratorskie zarzuty uprawy krzewów konopi indyjskich, a 34-latek odpowie również za posiadanie środków odurzających w znacznej ilości. Wobec niego Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu zastosowała poręczenie majątkowe w kwocie 5 tys. zł. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii za uprawę konopi przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających przewidziano karę pozbawienia wolności od roku do 10 lat.