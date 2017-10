Nabory do policji w listopadzie i grudniu. Praca dla 135 osób

Podkarpacki garnizon zasila niemal 4,5 tysiąca policjantów. W tym roku przybyło 51 nowych funkcjonariuszy, do końca roku zatrudnienie znajdzie jeszcze 135.

Dokumenty można składać w każdy poniedziałek i wtorek w Sekcji Doboru KWP, która ma siedzibę w Zaczerniu nr 187.

Kto może zostać policjantem?

Kandydat do pracy w policji musi:

✔ mieć polskie obywatelstwo

✔ nieposzlakowaną opinię

✔ co najmniej średnie wykształcenie

✔ korzystać z pełni praw publicznych. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

✔ mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Kandydaci przejdą testy wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny oraz rozmowę kwalifikacyjną. Dodatkowe punkty można uzyskać m.in. za wyższe wykształcenie, tytuł ratownika medycznego, uprawnienia instruktora strzelectwa, sportów walki czy nurkowania.

Więcej o zasadach naboru tutaj.