Największa aukcja dzieł sztuki w Przemyślu. Dla Uli Kozłowskiej!

W Przemyskim Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 11 października, o g. 18, odbędzie się koncert charytatywny „Artyści dla pisarki” na rzecz Urszuli Kozłowskiej.

Artystka, która wielokrotnie odwiedzała Przemyśl, zmaga się z ciężką chorobą nowotworową i by wrócić do pisania , potrzebuje kosztownego leczenia. Koncert rozpocznie recital Elizy Anny Niemczyckiej (mezzosopran) z towarzyszeniem Andrzeja Bednarskiego (fortepian), zatytułowany W bieli, czerni i czerwieni. Wysłuchamy klasycznych pieśni, musicalowych arii i utworów filmowych.



W pomoc dla pisarki zaangażowali się też artyści – malarze, ilustratorzy i graficy chętnie podarowali swoje obrazy na charytatywną aukcję. Będzie to jedna z największych aukcji dzieł sztuki w Przemyślu, a zebrane w jej trakcie fundusze zostaną przekazane na dalsze leczenie i rekonwalescencję pisarki.