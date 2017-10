Znowu śmierdzi przy granicy. Pojadą do premier Szydło?

Dokładnie rok minął od naszej interwencji w sprawie smrodu, jaki panował w kilku przygranicznych miejscowościach gminy Przemyśl i sytuacja się powtarza! – Jeśli nie ma w województwie podkarpackim nikogo odpowiedzialnego, by załatwić tę sprawę, wybierzemy się do Warszawy, do premier Szydło! – zgodnie twierdzą mieszkańcy.

fot. Mariusz Godos

– Tak dalej być nie może. Nie mamy zamiaru umierać za jakąś poprawność polityczną. Trują nas z Ukrainy i nie mamy co do tego najmniejszych wątpliwości – zgodnie twierdzą mieszkańcy Stanisławczyka, Rożubowic, Malhowic czy Jaksmanic.