Czy SP 5, MDK i dwa przedszkola w Przemyślu zmienią swoją siedzibę?

Choć władze miasta oficjalnie odcinają się od jakichkolwiek pogłosek o zmianie siedzib szkół, przedszkoli czy instytucji kultury, w Przemyślu robi się coraz głośniej o tzw. rewolucji budynkowej. Chodzi o zmianę bazy lokalowej placówek oświatowych po zwolnieniu we wrześniu 2019 r. budynków gimnazjalnych.

Jeszcze przez niecałe dwa lata nic w tej kwestii się nie zmieni, bo w trzech budynkach, w których funkcjonują gimnazja, do czerwca 2019 r. młodzież będzie się wciąż uczyć. Z dniem 1 września 2019 r. sytuacja się zmieni. W mieście pojawiły się pogłoski, że w związku z tym dojdzie do tzw. rewolucji budynkowej. Według nich nową lokalizacją Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego ma zostać budynek po byłym Gimnazjum nr 3 przy ul. Łukasińskiego. Z kolei Młodzieżowy Dom Kultury ma być przeniesiony do budynku po byłym Gimnazjum nr 5 przy ul. Grunwaldzkiej (a miasto zabytkowy budynek MDK-u nad Sanem miałoby sprzedać), zaś do budynku po byłym Gimnazjum nr 1 przy ul. 3 Maja mają zostać przeniesione dwa miejskie przedszkola (...)