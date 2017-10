Dron uderzył w głowę kilkuletniego chłopca

15-latek stracił panowanie nad dronem, którego obsługiwał i uderzył w głowę kilkuletniego chłopca. Sprawa będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym.

Do zdarzenia dosżło w Ropczycach. Jeden z mieszkańców zgłosił, że jego kilkuletni wnuk został uderzony w głowę przez urządzenie takie jak dron. Funkcjonariusze ustalili, że dronem posługiwał się 15-letni chłopiec. W pewnym momencie stracił panowanie nad urządzeniem, w wyniku czego uderzyło ono w chłopca. Teraz sprawa trafi do sądu rodzinnego.

- Pamiętajmy, że dzieci nie powinny sterować dronem bez nadzoru dorosłego. Umiejętność podniesienia drona do góry, przeprowadzenia lotu i jego późniejszego lądowania, to tylko jedna z wielu funkcji, którą musi opanować jego operator. Niezwykle ważne jest także prawidłowe i szybkie ocenienie sytuacji i podjęcie natychmiastowej właściwej reakcji, na to co się dzieje dookoła - przypomina policja.

Bez względu na to czy dron lub model jest eksploatowany w celach sportowo – rekreacyjnych czy komercyjnych na operatorze spoczywa szczególna odpowiedzialność:

- operator musi zapewnić, aby jego statek powietrzny był używany w sposób niestwarzający zagrożenia dla osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni powietrznej;

- operator musi wykonywać lot z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym;

- operator musi wykonywać lot w sposób zapewniający bezpieczną odległość od osób i mienia w przypadku awarii lub utraty kontroli nad swoim sprzętem;

- operator ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność;

- operator przed lotem musi przeprowadzić kontrolę stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego oraz stwierdzić poprawność działania tego statku i urządzeń sterujących, jeżeli występują;

- operator zapewnia pierwszeństwo drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z polskim prawem, osoba eksploatująca modele latające jest zobowiązana do wykupienia ubezpieczenia OC.

Nie posiadając świadectwa kwalifikacji, modelem czy dronem można latać tylko w zasięgu wzroku operatora. Za wyrządzone szkody oraz za naruszenie przepisów Ustawy Prawo Lotnicze odpowiada osoba obsługująca urządzenie. W przypadku doprowadzenia do wypadku grozi odpowiedzialność wynikająca z przepisów kodeksu karnego dotyczących uszkodzenia ciała, czy mienia, jak i wypadków lub katastrof w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.