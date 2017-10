Rekordowy przemyt papierosów w spreparowanych brykietach

Przemyt ponad 25 tysięcy paczek papierosów wykryli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (Krajowa Administracja Skarbowa). Kierowca ukraińskiej ciężarówki zgłosił do procedury tranzytu towar w postaci brykietów węgla drzewnego.

Funkcjonariusze z Oddziału Celnego w Korczowej postanowili sprawdzić przewożony ładunek i podjęli decyzję o prześwietleniu ciężarówki urządzeniem RTG, a następnie rewizji naczepy. Podczas kontroli okazało się, że w 20 opakowaniach ważących blisko 15 ton znajdują się spreparowane pakiety węgla drzewnego.



Rozładunek, dotarcie do kontrabandy i rozpakowanie towaru trwało kilkanaście godzin. Spreparowane brykiety zawierały średnio 2 – 4 paczki papierosów. Łącznie ujawniono 25 080 paczek papierosów, których rynkową wartość szacuje się na blisko 350 tysięcy złotych. Gdyby papierosy trafiły do czarnorynkowej sprzedaży na terenie Polski, Skarb Państwa z tytułu nieuiszczonych należności celno-podatkowych straciłby ponad pół miliona złotych.



Aktualnie trwają ustalenia, skąd pochodził towar i kto miał być jego faktycznym odbiorcą. Za przemyt takiej ilości papierosów grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.