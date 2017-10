Ty decydujesz, a Tesco pomaga. Można głosować na projekty z regionu

Rozpoczęło się głosowanie w ramach III edycji programu Fundacji „Tesco” pod hasłem „Decydujesz, pomagamy”. W naszym regionie do specjalnych urn można wrzucać żetony otrzymane w sklepach w: Przemyślu, Jarosławiu i Lubaczowie.

fot. Mariusz Godos W każdym sklepie sieci „Tesco” do końca października br. można znaleźć specjalne urny, do których klienci mogą wrzucać żetony będące wyrazem poparcia dla wybranego projektu.

Na adres fundacji wpłynęło 500 projektów z całej Polski. Jurorzy wyłonili 339 finalistów, którzy powalczą o 125 grantów. Na potrzeby programu mapa Polski została podzielona na 125 mikroregionów. W każdym z nich 29 września br. komisja grantowa wybrała dwa lub trzy najlepsze pomysły. Całkowita kwota dotacji to 650 tys. zł. Każdy zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł. Głosować można od 3 do 31 października br. Zasady są proste: w każdym sklepie Tesco klienci za dokonane zakupy otrzymają specjalny żeton, który mogą wrzucić do urny konkursowej z trzema przegrodami. W ten sposób oddadzą głos na projekt, który ich zdaniem powinien otrzymać dofinansowanie. Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest w połowie listopada br. (...)