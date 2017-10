Ofiaruj pyszny posiłek zwierzakom ze schroniska w Orzechowcach!

W ramach akcji „Mam serce dla psów i kotów”, prowadzonej przez firmy Pedigree i Whiskas, miłośnicy zwierząt mogą przekazywać czworonogom miski pełne odżywczego jedzenia. Łącznie do schronisk trafi milion posiłków. Jednym kliknięciem myszki można w ten sposób wesprzeć zwierzaki ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach.

By wskazać konkretne schronisko, do którego ma trafić pomoc żywnościowa, wystarczy zagłosować na jedno z 22 wytypowanych na stronie internetowej www.milionposilkow.pl. Głosować może każdy, w dodatku codziennie. Swoje zaangażowanie w pomoc czworonogom można okazać także na Facebooku. Na profilach obu marek znajduje się nakładka na zdjęcie profilowe, dzięki której można podkreślić swój udział w akcji i w ten sposób wciągnąć znajomych do wspólnej pomocy psom i kotom. Akcja potrwa do końca października.