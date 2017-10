Czatownie ornitologiczne w Gorajcu

Ornitolog z Tomaszowa Lubelskiego Krzysztof Monastyrski i jego młodszy kolega Mateusz Bielko z Dachnowa byli pomysłodawcami i konsultantami atrakcji dla pasjonatów dzikich ptaków. W Gorajcu powstały czatownie ornitologiczne. Podobnych obiektów na naszym terenie jest ledwie kilka.

– Gorajec jest idealnym miejscem do obserwacji różnych gatunków rzadko występujących ptaków: orlików, dzięciołów dużych czy bardzo trudnych do wypatrzenia derkaczy. Nie tylko w naszym regionie, ale i w Polsce brakuje miejsc przystosowanych do ich profesjonalnej obserwacji – wyjaśnił K. Monastyrski (...)