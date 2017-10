Są propozycje inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok

29 września br. upłynął termin składania wniosków i propozycji do Budżetu Obywatelskiego 2018. Łącznie do przemyskiego magistratu wpłynęły 23 wnioski z 20 zarządów osiedli. Na razie swojego pomysłu na wykorzystanie pieniędzy nie złożył Zarząd Osiedla nr 21 Kruhel Wielki. Przez kilkanaście kolejnych dni wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Po raz drugi z rzędu propozycje inwestycji do budżetu obywatelskiego składały zarządy poszczególnych przemyskich osiedli. W budżecie na 2018 r., w porównaniu do 2017 r., pula dla najmniejszych osiedli została zwiększona z 20 tys. do 25 tys. zł. Środki każdemu z osiedli przyznawane są w oparciu o liczbę mieszkańców. Weryfikacja wniosków potrwa do 17 października br., dzień później zostanie ogłoszona oficjalna lista zadań. Łącznie władze miasta zamierzają przeznaczyć na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego 709 tys. 250 zł (...)