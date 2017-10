Bezpieczni w drodze do szkoły [ZDJĘCIA]

Wzgórze Zamkowe w Przemyślu było miejscem imprezy informacyjno-edukacyjnej pod hasłem „Kręci mnie bezpieczeństwo... w drodze do szkoły”, której głównym założeniem było propagowanie właściwego zachowania dzieci w drodze do szkoły, w trakcie zajęć oraz podczas powrotu do domu. Impreza została zorganizowana z inicjatywy wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.

fot. KMP Przemyśl

Podczas imprezy było wiele atrakcji dla najmłodszych.