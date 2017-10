Spuszczali krew, przystawiali pijawki, wyrywali zęby. Statut cyrulików wrócił nad San

Po ponad 40 latach do Archiwum Państwowego w Przemyślu wrócił niezwykle cenny dokument – rękopiśmienny pergaminowy statut cyrulików przemyskich.

fot. Grzegorz Łanocha/Archiwum Państwowe Przemyśl Rękopiśmienny pergaminowy statut cyrulików przemyskich powrócił już do Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Historia odzyskania dokumentu jest bardzo ciekawa. – Losy przemyskiego archiwum bywały burzliwe. W okresie drugiej wojny światowej w całości przeniesione zostało do Lwowa, potem do Tyńca. Wówczas okazało się, że część dokumentów zaginęła. W tym przypadku było jednak inaczej. Między 1968 a 1970 rokiem jeden z pracowników służb dozoru ukradł kilkanaście bardzo cennych dokumentów pergaminowych – wyjaśniła dyrektor Archiwum Państwowego w Przemyślu Anna Nowak. – Długo ich szukaliśmy, służby celne pomogły nam w kilku przypadkach. Akurat tego dokumentu nie udało się odnaleźć. Na szczęście do czasu – dodała (...)