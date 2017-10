Dr Półtawska: – Kobiety po aborcji zamieniają się w psychopatki

– W tej chwili medycyna jest tą instytucją, która pcha małżeństwo do piekła – powiedziała dr Wanda Półtawska. Przyjaciółka Jana Pawła II wygłosiła w Przemyślu wykład inauguracyjny na rozpoczęcie nowego roku akademickiego Studium Życia Rodzinnego.

– Ja miałam okazję prześledzić ten świat całe 95 lat i spokojnie mogę powiedzieć, że ten świat degraduje. Ludzie są coraz mniej rozwinięci. Powiedział Ojciec Święty, że światu brakuje mądrości, a aktualna wtedy i teraz cywilizacja to jest cywilizacja śmierci. A on to chciał zmienić w cywilizację miłości – powiedziała dr Półtawska, która 2 listopada skończy 96 lat.

Lekarka stwierdziła, że (...)