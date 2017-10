Poszukiwano go za kradzież. Odnalazł się w... więzieniu

Za kradzież pieniędzy, dokumentów i telefonu odpowie przed sądem 30-letni mieszkaniec Jarosławia.

Do przestępstwa doszło pod koniec czerwca br., gdy kobieta na chwilę opuściła swoje biuro. Nieznany sprawca wszedł do wnętrza i zabrał telefon, a z torebki wyjął portfel wraz z dokumentami, kartą płatniczą i pieniędzmi. Pokrzywdzona wyceniła straty na ponad 950 złotych. Policjanci zabezpieczyli i przejrzeli nagrania z monitoringu. Na podstawie nagrań wytypowali sprawcę tej kradzieży. To 30-letni mieszkaniec Jarosławia. Mężczyznę zdradził charakterystyczny tatuaż. Ponieważ nie zgłaszał się na wyznaczone mu wcześniej dozory policyjne do komendy, funkcjonariusze ustalili, że trafił do zakładu karnego na terenie innego województwa. To tam usłyszał zarzuty kradzieży. Odzyskany telefon zwrócono pokrzywdzonej.