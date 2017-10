Zumba dla Wioli. Przyjdź, baw się, pomagaj!

Charytatywny Maraton Zumba Fitness & Salsation odbędzie się na hali sportowej w Przeworsku 7 października.

Akcja ruszy o godzinie 16. Podczas imprezy odbędą się również pokazy sztuk walki oraz tańców breakdance. Wioletta Dusza ma 21 lat i musi się mierzyć z glejakiem wielopostaciowym WHO IV. Dziewczyna potrzebuje kosztownej rehabilitacji.



Koszt 3-miesięcznego pobytu w ośrodku rehabilitacji to kwota około 50 tys. złotych. Pieniądze są też potrzebne na zakup przyrządów do rehabilitacji, m.in. rotora, poręczy, schodów do nauki chodzenia, sprzętu ortopedycznego. Przyjdź na imprezę i pomóż Wi l oli stanąć na nogi.