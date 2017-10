Wyjątkowe grzybobranie. Takie okazy nieczęsto się trafia

Grzyby w tym roku obrodziły jak nigdy. Od kilku tygodni niemal każdy wypad do lasu kończy się sukcesem w postaci kosza pełnego tych darów natury. Na dokumentowanie na naszych łamach wszystkich leśnych „trofeów” nie starczyłoby nam miejsca. Wybraliśmy kilka okazów znalezionych przez naszych Czytelników.

Janusz Petryk mieszka w Przemyślu. Uwielbia wędrować po lasach w poszukiwaniu grzybów. To jego pasja. Bywają dni, że jedzie trzy razy dziennie. – W tym roku to jest coś niesamowitego. Takiego wysypu grzybów nie było od wielu, wielu lat. Te pierwsze, które pojawiły się w czerwcu czy lipcu, nie zapowiadały takiego urodzaju we wrześniu i październiku. Tamte były mikre, robaczywe. Te są przepiękne. Ogromne i zdrowe – opowiada zafascynowany. 27 września br. udał się do lasów w okolicach Rokszyc. Wędrując po leśnych ostępach, trafił na wyjątkowy okaz. Znajdował, i owszem, znacznie większe prawdziwki, ale borowika, któremu z tak okazałym korzeniem jeszcze nie spotkał. Przywiózł go do domu i zmierzył obwód korzenia. Okazało się, że ma aż 30 cm! – „Dorosłe” borowiki często kapelusze mają dwa razy większe od korzenia. Ten ma korzeń trzy razy większy od kapelusza – podsumował.