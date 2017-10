57-letni kierujący seatem najechał na tył ciężarowego dafa, który skręcał w prawo.

Do zdarzenia doszło 1 października, około godz. 8.30.



Trzy kobiety, które jechały z kierowcą seata, zostały przewiezione do szpitala. Kierujący dafem, 50-letni obywatel Rumuni, i jadący z nim pasażer wyszli ze zdarzenia bez szwanku.



Kierujący byli trzeźwi. Policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do tego zdarzenia.