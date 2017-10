Budżet obywatelski Jarosławia. Ruszyło głosowanie

Mieszkańcy Jarosławia mogą wybierać spośród 50 projektów budżetu obywatelskiego na 2018 r. dopuszczonych do głosowania. Lista projektów z przypisanymi im kodami jest opublikowana na stronie www.jaroslaw.pl. Została też wywieszona na tablicy ogłoszeń w Ratuszu, w autobusach MZK oraz na przystankach. Wybrać można po jednej inicjatywie w trzech kategoriach. Głosowanie potrwa do 16 października.

fot. Małgorzata Młynarska UM Jarosław



Głosować można osobiście wrzucając karty do urny znajdującej się w Kancelarii Ogólnej UM Jarosławia. Wypełnioną kartę można przesłać pocztą na adres UM Jarosławia z dopiskiem "Budżet Obywatelski - Głosowanie" lub przesłać ją drogą elektroniczną na adres kancelaria@um.jaroslaw.pl. Głosy są zbierane do 16 października. 25 października zostanie opublikowana lista projektów przyjętych do realizacji.