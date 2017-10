Do wypadku doszło dziś, ok. godz. 7. Poważnie rannego 20-latka śmigłowcem przetransportowano do szpitala.

Kierujący ciężarówką 42-letni mieszkaniec powiatu lubelskiego był trzeźwy.

Rucha na drodze nr 835 (Sieniawa – Lublin) odbywa się wahadłowo. Na miejscu pracują policjanci.