Kierowca stracił panowanie nad pojazdem w chwili, gdy chciał ominąć sarnę.

Do zdarzenia doszło 1 bm., przed godz. 16, na drodze pomiędzy Jarocinem i Nalepami.



Gdy kierujący chciał ominąć sarnę, pojazd zjechał na pobocze, następnie do rowu i dachował.



Nissanem jechało 6 osób. Troje pasażerów zostało przewiezionych do szpitala. Dwoje z nich wróciło do domu po udzieleniu pomocy lekarskiej.

18-latetek kieroujący pojazdem był trzeźwy.