Przy szpitalu powstaje lądowisko

Ponad milion złotych będzie kosztować lądowisko dla helikopterów, które powstaje przy szpitalu powiatowym w Lubaczowie. – Warto je budować, nawet jeśli miałoby uratować jedno życie – mówi dyrektor Stanisław Bury.

Prace budowlane są już bardzo zaawansowane i zbliżają się ku końcowi. Zgodnie z umową między szpitalem a Ministerstwem Zdrowia lądowisko ma zostać utworzone do 31 października. Koszt robót to ok. 1,2 mln zł. Całe zadanie opiewa jednak na (...)