Zderzenie trzech aut w Koniaczowie

W zdarzeniu ucierpiała mieszkanka powiatu lubaczowskiego.

W czwartek około godz. 12.20 na drodze wojewódzkiej nr 865 doszło do zderzenia trzech pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący oplem frontera, mieszkaniec gm. Jarosław nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył daewoo matiza. Następnie kierujący daewoo uderzył w tył audi 80. W wyniku tego zdarzenia obrażeń doznała pasażerka daewoo, 66-letnia mieszkanka pow. lubaczowskiego. Poszkodowana trafiła do szpitala w Jarosławiu.

Kierujący pojazdami byli trzeźwi.