Zabytkowy drewniany dworek w ruinie [ZDJĘCIA]

Obiekty, które wpisane są do rejestru zabytków, można już kupić na... allegro! Do takiej sytuacji kilka lat temu doszło w przypadku zabytkowego, wzniesionego prawdopodobnie 260 lat temu drewnianego dworku w Duńkowicach w gminie Radymno.

fot. Henryk Madejowski Tak wygląda obecnie drewniany dworek w Duńkowicach w gminie Radymno. Warto go uratować, choćby dlatego, że jest jednym z ostatnich tej wielkości w Polsce.

Stan techniczny zabytków świeckiej architektury drewnianej na Podkarpaciu nie jest najlepszy. Najgorzej – co potwierdza Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków w Przemyślu Beata Kot – mają się zabytkowe drewniane dworki. Jeszcze przed I wojną światową było ich 235. Trzy zawieruchy XX wieku (I i II wojna światowa oraz czas PRL) spowodowały, że przetrwało ich tylko 17! Jeden z nich znajduje się w miejscowości Duńkowice w gminie Radymno, w powiecie jarosławskim. Obecnie sprzedany przez lokalny samorząd obiekt jest w „agonii”,. Co ciekawe – jak twierdzą historycy – to jeden z ostatnich tej wielkości drewnianych dworków w Polsce (...)