Dołącz do akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Firmy i instytucje, które chcą oferować ulgi dla seniorów, mogą przystąpić do akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Prowadzi ją Przemyska Rada Seniorów we współpracy z samorządem miasta. Rozmowa z Bogumiłą Walicką-Lechowicz, przewodniczącą Przemyskiej Rady Seniorów.

Co jest celem akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”?

– Celem tego przedsięwzięcia stała się potrzeba realizacji marzeń seniorów, które są nam znane z diagnozy lokalnych potrzeb oraz ustawicznie pozyskiwanych informacji ze spotkań okolicznościowych, akcji i indywidualnych rozmów z naszymi rówieśnikami. Jest to więc czas odpowiedzi na oczekiwania osób starszych.

Kogo zapraszacie do udziału?

– Cieszylibyśmy się niezmiernie, gdyby wśród pierwszych zgłoszeń tej edycji znalazły się zarówno miejskie instytucje kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne, organizacje pozarządowe, jak też prywatne firmy i inne podmioty, między innymi: sklepy, kawiarnie, apteki. Jesteśmy przekonani, że z czasem przybywać będzie w naszym mieście miejsc przyjaznych seniorom. Miejsca takie, najlepsze z najlepszych, chcielibyśmy nagrodzić po to, by promować dobre praktyki oraz zachęcać innych do zainteresowania się potrzebami seniorów.

Jak można przystąpić do akcji?

– Warunkiem udziału jest czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres: Urzędu Miejskiego w Przemyślu z dopiskiem „Miejsce Przyjazne Seniorom” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl. Wszelkie dodatkowe informacje w sprawie akcji można uzyskać w biurze pełnomocnika prezydenta do spraw organizacji pozarządowych, Rynek 26, tel. 16 670 40 88. Każde z miejsc, które dołączą do akcji, otrzyma certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom”.