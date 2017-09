Chcą budowy ronda na placu Konstytucji

Rozpoczyna się zbiórka podpisów pod wnioskiem o budowę ronda na placu Konstytucji 3 Maja. Inicjatywa wyszła od radnej miejskiej Ewy Sawickiej (PO).

– Uważam, że rondo w tym miejscu jest możliwe, ponieważ w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ono tu istniało. Wierzę, że to się uda. To jest sprawa istotna nie tylko dla mieszkańców Przemyśla, ale dla wszystkich, którzy do miasta przyjeżdżają. Rondo zdecydowanie usprawni ruch na tym skrzyżowaniu. Korki na 3 Maja i Krasińskiego są ogromne, a dzięki rondu, samochody będą poruszać się bardziej płynnie – przekonuje Ewa Sawicka (...)