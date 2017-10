Modlitwą otoczą Polskę

Wokół całej Polski zgromadzą się ludzie, aby modlić się na różańcu o pokój dla Polski i całego świata. W sobotę, 7 października, odbędzie się akcja „Różaniec do granic”.

„Różaniec do granic” to projekt, którego głównym założeniem jest otoczenie całej Polski modlitwą różańcową. W święto Matki Bożej Różańcowej (7 października), na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich, Polacy udadzą się na granice kraju, by modlić się o ratunek dla swojej Ojczyzny i całego świata.

– Pragniemy odpowiedzieć na (...)