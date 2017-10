Szybsza pomoc w szpitalnych oddziałach ratunkowych?

1 bm. zaczęły obowiązywać nowe zasady świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dotychczas świadczyły ją przychodnie i ośrodki, które miały podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Teraz ten obowiązek przejęły placówki zrzeszone w tzw. sieci szpitali, czyli szpitale powiatowe, ponadpowiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie.

fot. zbiory własne Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc (...)